Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил поддержку полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену и пожелал ему скорейшего восстановления после случившегося инцидента в товарищеской игре.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Происшествие произошло во встрече Дании с Украиной. Во втором тайме 34-летнему футболисту стало плохо — он схватился за грудь и потерял сознание прямо на поле. Медицинская бригада быстро оказала помощь, после чего игрок пришёл в себя и был доставлен в больницу. Матч было решено остановить и не доигрывать.

«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое лечение после инцидента в матче со сборной Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей национальной команде. Могу также отметить быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча», — написал Инфантино в соцсетях.

В 2021 году на чемпионате Европы у Эриксена уже произошёл похожий эпизод — тогда у него была остановка сердца во время матча против Финляндии. С тех пор футболист продолжает карьеру, выступая с установленным кардиостимулятором.