Нападающий Оливье Жиру подписал новое соглашение с «Лиллем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оливье Жиру globallookpress.com

«Я очень рад продолжить своё приключение здесь. В "Лилле" я чувствую себя прекрасно, мне всё нравится. Приём болельщиков в этом сезоне в Лилле, как и на всех французских стадионах, действительно согрел моё сердце.

Прежде всего я разделяю ценности "Лилля", клуба, который усердно работает и выделяется среди других своими методами и результатами. Я всегда хочу большего и полон решимости продолжить и добиться ещё лучших результатов в новом сезоне», — приводит слова Жиру официальный сайт «догов».

В минувшем сезоне 39-летний форвард провел за «Лилль» 44 матча, забил 11 голов и сделал голевую передачу.