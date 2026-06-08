Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас является основным кандидатом на замену Ханс-Дитера Флика в «Барселоне» в будущем. Об этом сообщает As.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Стало известно, что спортивный директор «сине-гранатовых» Деку планирует назначить Фабрегаса на пост главного тренера «Барселоны» в 2028-м году. В этом же году заканчивается контракт у Ханс-Дитера Флика с «сине-гранатовыми».

«Барселона» уже связывалась с Фабрегасом и «Комо» для того, чтобы обсудить возможное назначение испанского специалиста через 2 года.

«Барселона» стала чемпионом Испании по итогам минувшего сезона. «Сине-гранатовые» заняли 1-е место в таблице Примеры с 94 очками в активе, опередив мадридский «Реал» на 8 баллов.