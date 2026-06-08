Сборная Колумбии добилась уверенной победы в товарищеском матче против команды Иордании, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

Хамес Родригес globallookpress.com

Главным героем встречи стал полузащитник Джон Ариас. Он отличился в каждом из таймов и оформил дубль, обеспечив южноамериканской сборной комфортный успех со счётом 2:0. Одним из ассистентов выступил Хамес Родригес, записавший на свой счёт результативную передачу.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба остался вне игры и так и не появился на поле по ходу поединка.

На чемпионате мира 2026 года колумбийская команда выступит в группе с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго. Иордания, в свою очередь, поборется за выход в плей-офф в квартете, где её соперниками станут Алжир, Австрия и Аргентина.