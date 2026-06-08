«Барселона» хочет выдвинуть свой домашний стадион «Камп Ноу» для проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2028/2029, информирует издание Mundo Deportivo.

Сейчас формируется заявка каталонского клуба, и скоро будет подана официальная заявка. Дедлайн для этого события — 10 июня. Известно, что кандидатуру «Камп Ноу» уже поддержали правительство Испании, городской совет Барселоны и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

В своей истории арена дважды принимала решающие матчи самого престижного европейского клубного турнира (1989, 1999). «Барселона» пять раз побеждала в Лиге чемпионов.