Агент вратаря «Балтики» Максима Бориско Марьяна Кашчелан высказалась об интересе греческого «Панатинаикоса» и турецкого «Трабзонспора» к футболисту.

Максим Бориско globallookpress.com

«К Максу есть интерес от нескольких заграничных команд, не только из Греции из Турции. Желание попробовать себя в Европе есть, но мы не против рассмотреть предложения от команд из России. Максим — идеальный кандидат, если сравнивать по соотношению цена‑качество», — цитирует Кашчелан «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бориско принял участие в 23 матчах РПЛ, в которых 14 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.