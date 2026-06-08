После назначения Срджана Благоевича на пост главного тренера «Акрона» по его инициативе были приглашены ещё три специалиста, сообщает сайт тольяттинцев.

Срджан Благоевич ФК «Акрон»

Это Деян Фияла, Саша Семереди и Никола Станкович. Первый станет ассистентом Благоевича в клубе. Ранее он уже помогал ему в «Каспии», «Астане», «Дебрецене» и «Партизане».

Семереди станет тренером по физической подготовке. Они вместе трудились в «Бежании» и «Партизане».

Станкович займёт позицию тренера‑аналитика. В этой должности он ранее работал в чемпионатах Сербии, Албании, Венгрии и Саудовской Аравии.