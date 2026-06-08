После назначения Срджана Благоевича на пост главного тренера «Акрона» по его инициативе были приглашены ещё три специалиста, сообщает сайт тольяттинцев.

Срджан Благоевич
Срджан Благоевич ФК «Акрон»

Это Деян Фияла, Саша Семереди и Никола Станкович. Первый станет ассистентом Благоевича в клубе. Ранее он уже помогал ему в «Каспии», «Астане», «Дебрецене» и «Партизане».

Семереди станет тренером по физической подготовке. Они вместе трудились в «Бежании» и «Партизане».

Станкович займёт позицию тренера‑аналитика. В этой должности он ранее работал в чемпионатах Сербии, Албании, Венгрии и Саудовской Аравии.