В минувшем сезоне Ахметов выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, где провел 23 матча в рамках РПЛ, забил гол и сделал 6 голевых передач.

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«Ильзат Ахметов покидает "Зенит". Срок соглашения между сине-бело-голубыми и полузащитником подошёл к концу. Футбольный клуб "Зенит" желает Ильзату Ахметову удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Стало известно, что «Зенит» объявил о расставании с Ахметовым в связи с истечением срока контракта.

Полузащитник Ильзат Ахметов покинул «Зенит» . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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