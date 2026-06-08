Полузащитник Ильзат Ахметов покинул «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стало известно, что «Зенит» объявил о расставании с Ахметовым в связи с истечением срока контракта.
«Ильзат Ахметов покидает "Зенит". Срок соглашения между сине-бело-голубыми и полузащитником подошёл к концу. Футбольный клуб "Зенит" желает Ильзату Ахметову удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.
В минувшем сезоне Ахметов выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, где провел 23 матча в рамках РПЛ, забил гол и сделал 6 голевых передач.