В мадридском «Реале» определились с позицией по будущему уругвайского полузащитника Федерико Вальверде.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Как сообщает El Nacional, руководство «сливочных» не планирует расставаться с футболистом и рассматривает его как важную часть команды на долгосрочную перспективу.

При этом клуб готов обсуждать возможный трансфер только в случае поступления предложения свыше 100 млн евро.

Отмечается, что Вальверде утратил статус «неприкасаемого» после конфликта с партнёром по команде Орельеном Тчуамени, однако это не повлияло на общее доверие со стороны руководства.

Уругваец выступает за «Реал» с 2016 года, а его действующий контракт рассчитан до лета 2029-го.