Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в АПЛ.

Люка Шевалье globallookpress.com

По информации PSG Report, интерес к 24-летнему вратарю проявляет «Астон Вилла», которая рассматривает его как потенциальную замену Эмилиано Мартинесу. Аргентинский голкипер, по данным источников, может сменить клуб этим летом.

Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к Шевалье со стороны «Тоттенхэма». На данный момент рыночная стоимость вратаря оценивается примерно в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шевалье уступил конкуренцию Матвею Сафонову и провёл 17 матчей в Лиге 1 за «ПСЖ», в девяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.