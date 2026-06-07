Лондонский «Тоттенхэм» согласовал трансфер вингера «Манчестер Сити» Савиньо, сообщает журналист Николо Скира.

Стороны достигли договорённости об условиях личного контракта и суммы перехода, и уже скоро будет объявлено об этом официально.

Инициатором трансфера является новый главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби, видящий 22‑летнего бразильца в стартовом составе.

В минувшем сезоне Савиньо потерял место в основе «горожан», сыграл всего 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает вингера в € 35 млн.