Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб направил предложение о продлении контракта полузащитнику Муми Нгамале.

Муми Нгамале globallookpress.com

Действующее соглашение 31-летнего камерунского футболиста рассчитано до конца июня 2026 года, однако в клубе рассчитывают сохранить игрока на более длительный срок.

Отвечая на вопрос о будущем Нгамале, Пивоваров отметил, что ситуация с ним схожа с переговорами по Андрею Лунёву.

«Мы сделали предложение и ожидаем решения со стороны игрока», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

В сезоне-2025/26 Нгамале провёл 21 матч в чемпионате России, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. «Динамо» завершило сезон на седьмой строчке турнирной таблицы.