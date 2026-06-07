Хавбек сборной России и «Балтики» Максим Петров считает, что почти всему в карьере обязан своему нынешнему клубу.

Максим Петров globallookpress.com

«Я раскрылся в "Балтике". Стал там себя уверенно чувствовать. Также и "Нефтехимик". Я там перезапустил себя. Я там жил на базе, только тренировался. Поэтому "Балтика" и заметила меня. Там я продолжил, и карьера пошла наверх. Сейчас очень востребована статистика. Я ставил себе планку ниже, чем 7+4. Рад, что получилось выступить лучше, чем планировал.

У меня еще на четыре года контракт "Балтикой".

От "Локомотива" пока не было предложения. И я хотел провести полноценный сезон в РПЛ. "Локомотив" — родной клуб, но понимал, что прийти и начать играть вряд ли сразу получится», — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

25‑летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». Также выступал за «Аланию» и «Нефтехимик». Состав «Балтики» пополнил в январе 2025 года. В минувшем сезоне сыграл 29 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Недавно дебютировал в составе сборной России.