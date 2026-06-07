Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что сборная Франции одержит победу на предстоящем чемпионате мира.

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

«Я думаю, Франция победит. На мой взгляд, у них есть сочетание игроков, обладающих физической силой, менталитетом и техническими навыками, чтобы контролировать мяч и владение им. Но также и способностью быстро атаковать и бежать в контратаки. Я думаю, они самая адаптивная команда. Поэтому я считаю, что Франция выиграет этот турнир.

Я всегда оптимист, когда дело касается Англии. Я тот, кто всегда говорит, что мы можем победить. Эта команда, этот состав, эти игроки как никто другой продемонстрировали, насколько близко они могут подойти к победе на чемпионате мира и Европы, но что-то на этот раз подсказывает мне, что нам может быть довольно сложно», — сказал Невилл The Sun.

Чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля. Сборная Франции на групповом этапе встретится с Сенегалом, Ираком и Норвегией.