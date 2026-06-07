Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сумел доработать тренировку национальной команды до конца и преждевременно покинул поле. Об этом сообщил известный африканский журналист Micky Jnr в социальной сети X.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Причиной ухода форварда стало повреждение, полученное во время занятия. Характер травмы и сроки возможного восстановления пока не раскрываются.

Уже 8 июня французская сборная проведёт последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира 2026 года, встретившись с командой Северной Ирландии. Не исключено, что тренерский штаб решит не рисковать здоровьем лидера команды и предоставит ему отдых.

На групповом этапе мирового первенства Франция сыграет против сборных Сенегала, Норвегии и Ирака. Свой первый матч на турнире подопечные Дидье Дешама проведут 16 июня против сенегальцев.