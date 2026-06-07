Центральный защитник «Болоньи» Джон Лукуми попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Diario AS.

Джон Лукуми globallookpress.com

У каталонского клуба есть проблемы в центре обороны, и после того, как не получилось подписать Алессандро Бастони, селекционеры переключились на более бюджетного 27‑летнего колумбийца.

Сумма трансфера оценивается в 20–25 млн евро. Лукуми стал футболистом «Болоньи» летом 2022 года, перебравшись из бельгийского «Генка» за 8 млн евро.

В этом сезоне защитник сыграл 43 матча, забил один гол и сделал один ассист. Его контракт действует до 2027 года.