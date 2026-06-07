Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о будущем бразильского вингера команды Луиса Энрике.

Луис Энрике globallookpress.com

«К Луису Энрике есть большой интерес, у него несколько уникальных качеств, мы же помогли ему подтянуть игру в обороне. Да, сейчас есть сложности с трансферами в Англию, но каждый игрок может выкупить себя и уйти как свободный агент», — отметил Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

В прошлом сезоне РПЛ на счету Луиса Энрике 28 матчей, шесть голов и три результативные передачи.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России по итогам прошлого сезона.