Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера « Динамо ».

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Я отнёсся к возвращению Шварца в "Динамо" с осторожностью. Откровенно говоря, без особого оптимизма. В первый свой заход в "Динамо" он поработал неплохо. Он создал хорошую команду, была интересная игра. Однако затем он пропал на три года. Шварц нигде себя не проявил, везде был провал. В Германии всё проиграно, в США всё проиграно. За эти три года у него нет никаких позитивных результатов. Вот это меня немного беспокоит, потому что мне бы хотелось, чтобы "Динамо", наконец, поборолось за призовые места. Руководителям "Динамо" виднее, если они назначили Шварца. У меня сдержанный оптимизм», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» в прошлом сезоне заняло только седьмое место в РПЛ. Шварц сменил на посту наставника Ролана Гусева.