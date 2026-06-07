В следующем поединке сборная Хорватии сыграет против Англии 17-го июня в рамках группового этапа чемпионата мира 2026-го года. Словения встретится с Шотландией 26-го сентября в Лиге наций.

Сборная Хорватии одержала победу над Словенией (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

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