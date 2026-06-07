Сборная Хорватии одержала победу над Словенией (2:1) в рамках товарищеского противостояния.
Хозяева вышли вперед благодаря голу Луки Модрича на 51-й минуте.
Словения сумела сравнять счет на 83-й минуте, отличился Андраж Шпорар.
На 90+3-й минуте игрок сборной Хорватии Марио Пашалич забил победный гол.
Результат матча
ХорватияЗагреб2:1СловенияЛюбляна
1:0 Лука Модрич 51' 1:1 Андраж Шпорар 83' 2:1 Марио Пашалич 90+3'
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Мартин Эрлич (Йосип Шутало 82'), Марин Понграчич, Йошко Гвардиол, Лука Модрич (Марио Пашалич 57'), Матео Ковачич (Мартин Батурина 46'), Марко Пашалич (Никола Влашич 64'), Иван Перишич (Лука Сучич 64'), Андрей Крамарич (Petar Sucic 46'), Анте Будимир (Игор Матанович 46')
Словения: Ян Облак, Жан Карничник (Срджан Кузмич 16'), Эрик Янжа, Ванья Дркушич (Давид Зец 89'), Марцел Ратник, Санди Ловрич, Адам Черин, Яка Бийол (Давид Брекало 64'), Danijel Sturm, Жан Випотник (Андраж Шпорар 64'), Тьяш Бегич (Алёша Матко 64')
В следующем поединке сборная Хорватии сыграет против Англии 17-го июня в рамках группового этапа чемпионата мира 2026-го года. Словения встретится с Шотландией 26-го сентября в Лиге наций.