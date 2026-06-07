7 июня в греческом Ираклионе сборная Греции примет сборную Италии. Команды проведут товарищескую встречу, которая начнется в 22:00 мск. Подробнее о том, где и как смотреть игру, далее в тексте.

После провала в отборе на ЧМ руководство сборной Италии пытается перестроить команду. Как результат, тренер команды Сильвио Бальдини взял много ранее не выступавших в сборной игроков, которые 3 июня принесли итальянцам победу над Люксембургом (1:0).

Сегодня у «адзурри» будет более сложный соперник, который проиграл только в 1 из 5 матчей. В последних матчах Греция расписала ничьи с Венгрией и Швецией. Посмотрим, смогут ли «эллины» продолжить свою серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Котировки букмекеров: 2.40 — победа Греции, 3.35 — ничья, 3.10 — победа Италии.

Прогноз ИИ: матч выиграет Италия со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Греция — Италия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Люксембург — Италия в подробном онлайн-репортаже.