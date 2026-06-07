В следующем поединке Италия сыграет против Бельгии 25-го сентября в Лиге наций, а Греция встретится с Сербией 24-го сентября.

На 68-й минуте защитник сборной Италии Лука Реджани получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Единственный гол в этом матче итальянская национальная команда забила на 18-й минуте благодаря точному удару Франческо Эспозито .

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