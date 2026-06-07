Сборная Италии обыграла Грецию (1:0) в рамках товарищеского противостояния.
Единственный гол в этом матче итальянская национальная команда забила на 18-й минуте благодаря точному удару Франческо Эспозито.
На 68-й минуте защитник сборной Италии Лука Реджани получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
ГрецияАфины0:1ИталияРим
0:1 Франческо Пио Эспозито 18'
Греция: Одиссеас Влаходимос, Панайотис Рецос, Пантелис Хацидиакос, Георгиос Ваяннидис (Andrews Tetteh 76'), Нектариос Триантис (Константинос Цимикас 62'), Гиоргос Кирьякопулос (Атанасиос Андруцос 62'), Константинос Кульеракис (Лазарос Рота 46'), Христос Музакитис (Христос Зафейрис 76'), Георгиос Масурас (Alexandros Kyziridis 62'), Христос Дзолис (Хараламбос Костулас 88'), Анастасиос Дувикас (Вангелис Павлидис 88')
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Бартезаги, Фабио Кьяродия, Пьетро Комуццо (Luca Reggiani 55'), Онест Аанор (Сейду Фини 46'), Никколо Писилли, Шер Ндур, Лука Липани (Matteo Dagasso 74'), Лука Колеошо (Джакомо Фатиканти 87'), Джефф Эхатор (Филиппо Мане 46'), Франческо Пио Эспозито (Франческо Камарда 87')
Жёлтые карточки: Лука Липани 38' (Италия), Онест Аанор 44' (Италия), Костантино Фавасули 82' (Италия)
Красная карточка: Luca Reggiani 68' (Италия)
В следующем поединке Италия сыграет против Бельгии 25-го сентября в Лиге наций, а Греция встретится с Сербией 24-го сентября.