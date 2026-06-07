«Милан» приблизился к назначению нового главного тренера. Пост может занять австрийский специалист Оливер Гласнер.

Оливер Гласнер globallookpress.com

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство россонери провело успешные переговоры с 50-летним тренером, который остался впечатлён проектом итальянского клуба и в целом готов его возглавить.

Гласнер в настоящее время находится без работы после ухода из «Кристал Пэлас» по итогам сезона. За время работы в английском клубе специалист выиграл Лигу конференций, Кубок и Суперкубок Англии.

В минувшем сезоне «Милан» занял пятое место в Серии А, завоевав путевку в Лигу Европы.