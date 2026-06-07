Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Жедсону Фернандешу, сообщает журналист Бурак Эрена.
По данным источника, сумма трансфера по 27‑летнему португальцу может составить около 28 млн евро с учётом бонусов.
Летом 2025 года «красно‑белые» подписали Жедсона за примерно ту же сумму.
В этом сезоне полузащитник сыграл за «Спартак» 37 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. В составе московского клуба Жедсон выиграл Кубок России. «Галатасарай» является чемпионом Турции.