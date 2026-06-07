В этом сезоне полузащитник сыграл за «Спартак» 37 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. В составе московского клуба Жедсон выиграл Кубок России. «Галатасарай» является чемпионом Турции.

Летом 2025 года «красно‑белые» подписали Жедсона за примерно ту же сумму.

По данным источника, сумма трансфера по 27‑летнему португальцу может составить около 28 млн евро с учётом бонусов.

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