Нападающий лондонского «Челси» Эстеван Виллиан высказался о пропуске чемпионата мира из-за травмы.

«Играть на чемпионате мира — это мечта, которая сбылась, все на это надеются. Так что травма стала моментом огромной печали в моём сердце. Я так много плакал в объятиях родителей, не шутка, я очень много плакал. Именно в такие моменты тебе нужны близкие люди, и я очень благодарен за это. Но жизнь продолжается. Теперь главное — хорошо восстановиться и пройти лечение, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Эстевао ESPN Brasil.

В прошлом сезоне Эстеван принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.