7 июня в Оденсе сборная Дании примет сборную Украины в рамках товарищеского матча. Старт игры в 19:30 мск. Расскажем далее, где и как можно будет следить за поединком.

Обе команды остались без чемпионата мира. Дания по пенальти уступила Чехии, а Украина еще в первой стадии плей-офф проиграла Швеции.

Накануне Датчане довольствовались нулевой ничьей с ДР Конго. Сборная Украины в конце мая встретилась с командой Польши и обыграла ее со счетом 2:0.

Это будет четвертая встреча команд. На данный момент в серии ничья 1:1. Кто нарушит статус-кво?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Коэффициенты букмекеров: 1.67 — победа Дании, 3.70 — ничья, 5.10 — победа Украины.

Искусственный интеллект считает, что сборная Дании без труда обыграет Украину со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Дания — Украина смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Дания — Украина в подробном онлайн-репортаже.