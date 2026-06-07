Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о работе с Дидье Дешамом в национальной команде.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

«Мы знаем, что это последний турнир для тренера. Он специалист очень высокого уровня, добившийся больших успехов со сборной Франции. Мы, конечно, очень рады, что у нас есть он. Мы уже играли с ним на чемпионате мира. Вот на чём мы, по сути, сосредоточены. Его уход не сильно повлияет на наш настрой на этом турнире, мы хотим достойно завершить его период работы, выйдя в финал чемпионата мира. Он тренер, который рассчитывал на каждого из игроков французской сборной. Он присылает нам поздравления и мотивирует нас после матчей.

Он очень важен для меня как для человека и профессионала. Мы постараемся добиться успеха с ним в качестве тренера, потому что он этого заслуживает», — цитирует Дембеле ESPN.

Впервые в истории мундиаля в финальной части выступят 48 сборных. Турнир пройдет 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соперниками сборной Франции по группе станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.