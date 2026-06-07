Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о работе с Дидье Дешамом в национальной команде.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Мы знаем, что это последний турнир для тренера. Он специалист очень высокого уровня, добившийся больших успехов со сборной Франции. Мы, конечно, очень рады, что у нас есть он. Мы уже играли с ним на чемпионате мира. Вот на чём мы, по сути, сосредоточены. Его уход не сильно повлияет на наш настрой на этом турнире, мы хотим достойно завершить его период работы, выйдя в финал чемпионата мира. Он тренер, который рассчитывал на каждого из игроков французской сборной. Он присылает нам поздравления и мотивирует нас после матчей.

Он очень важен для меня как для человека и профессионала. Мы постараемся добиться успеха с ним в качестве тренера, потому что он этого заслуживает», — цитирует Дембеле ESPN.

Впервые в истории мундиаля в финальной части выступят 48 сборных. Турнир пройдет 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соперниками сборной Франции по группе станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.