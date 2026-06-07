Нападающий «Челси» Лиам Делап может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и перейти в «Фулхэм».

По информации TalkSport, лондонский клуб рассматривает 23-летнего форварда как вариант усиления атакующей линии. В «Фулхэме» рассчитывают, что игрок сможет получить больше игровой практики, чем в «Челси», где ему не удалось закрепиться в основном составе.

Действующее соглашение Делапа с синими рассчитано до июня 2031 года.

В минувшем сезоне нападающий провёл 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре ассиста. Ранее Делап выступал за «Ипсвич», «Халл Сити», «Престон», «Сток Сити» и «Манчестер Сити».