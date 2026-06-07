Италия U17 одержала победу над Бельгией U17 (1:1, 4:3 по пен.) в финале юниорского чемпионата Европы.
В основное время матча сборные обменялись голами. У итальянской сборной отличился Ноа Кобиэлла на 85-й минуте.
Бельгийцам удалось сравнять счет на 90+1-й минуте благодаря точному удару Марчеллы Фугаццолы.
Сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Италии. Победный удар на счету Диего Перилло.
Напомним, что в полуфинале Евро U17 юниорская сборная Италии по пенальти одолела Испанию (1:1, 4:2 по пен.).