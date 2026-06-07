Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвёл итоги товарищеского матча с Египтом (2:1) и рассказал о подготовке команды к старту ЧМ-2026.
По словам итальянского специалиста, он уже определился со стартовым составом на первый официальный матч турнира против сборной Марокко, который запланирован на 13 июня.
Анчелотти отметил удачное взаимодействие Винисиуса и Рафиньи, подчеркнув их вклад в атакующую игру команды в матче с Египтом.
«У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко. Есть чёткое понимание. Связка Винисиуса и Рафиньи сработала очень хорошо — они создавали опасные моменты и отлично взаимодействовали», — приводит слова тренера Globo.