Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвёл итоги товарищеского матча с Египтом (2:1) и рассказал о подготовке команды к старту ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

По словам итальянского специалиста, он уже определился со стартовым составом на первый официальный матч турнира против сборной Марокко, который запланирован на 13 июня.

Анчелотти отметил удачное взаимодействие Винисиуса и Рафиньи, подчеркнув их вклад в атакующую игру команды в матче с Египтом.

«У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко. Есть чёткое понимание. Связка Винисиуса и Рафиньи сработала очень хорошо — они создавали опасные моменты и отлично взаимодействовали», — приводит слова тренера Globo.