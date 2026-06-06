Бразильский «Ботафого» предложил петербургскому «Зениту» правого защитника Витинью.

По данным RTI Esporte, на такой шаг «одинокую звезду» вынудила ситуация с задолженностью перед чемпионом России по полузащитнику Артуру за трансфер зимой 2025 года, составляющая € 6,4 млн. Из‑за этого ФИФА наложила трансферный запрет на «Ботафого».

В итоге бразильский клуб предлагает «Зениту» правого защитника Витинью, а также выплату в размере € 2 млн в счёт уплаты долга. Российский клуб взял время на размышление, так как ранее проявлял интерес к защитнику, но тогда подписать его не удалось.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает Витинью в 9 млн евро. За «Ботафого» он играет с лета 2024 года и является кандидатом в сборную Бразилии.