Артем Шуманский перейдет в «Партизан» на условиях аренды. По данным Mozzart Sport, сербский клуб достиг соглашения с нападающим ЦСКА. Контракт рассчитан на один год с опцией выкупа.

Артем Шуманский globallookpress.com

На время аренды зарплата Шуманского будет делиться поровну между «Партизаном» и ЦСКА. Еще зимой «Партизан» проявлял интерес к 21-летнему форварду. Тогда обсуждалась возможность аренды, но сделка не состоялась: Шуманский перешел в «Крылья Советов», а белградцы пригласили Себастьяна Польтера.

В составе «Крыльев» Шуманский провел 13 матчей в чемпионате и Кубке России, но не отметился забитыми голами.