Согласно материалу Le Parisien, Сафонов стал ключевым игроком «ПСЖ» в концовке сезона, получив оценку 7,10 балла. Второе место занял защитник Маркиньос с результатом 6,64, третье — полузащитник Фабиан Руис с 6,58 баллами. Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия оказался на пятой позиции с 6,45 баллами.

На прошлой неделе «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов, завоевав второй подряд титул главного клубного турнира Европы. Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признан лучшим игроком команды по итогам мая по версии Le Parisien .

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