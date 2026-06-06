Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признан лучшим игроком команды по итогам мая по версии Le Parisien.
На прошлой неделе «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов, завоевав второй подряд титул главного клубного турнира Европы. Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.
Согласно материалу Le Parisien, Сафонов стал ключевым игроком «ПСЖ» в концовке сезона, получив оценку 7,10 балла. Второе место занял защитник Маркиньос с результатом 6,64, третье — полузащитник Фабиан Руис с 6,58 баллами. Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия оказался на пятой позиции с 6,45 баллами.