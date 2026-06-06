6 июня в 01:15 мск на «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне сборная Парагвая примет команду Никарагуа.

Парагвайцы выступают в роли фаворита поединка. Коллектив показал хороший результат в квалификации на ЧМ, заняв шестое место. Благодаря этому хозяева сыграют на предстоящем мундиале.

В сравнении с соперником сборная Никарагуа является куда скромным оппонентом. За последние месяцы команда продемонстрировала один хороший результат — нулевую ничью с Южной Африкой. Напомним, что в марте сборная Никарагуа проиграла сборной России в товарищеском поединке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Котировки букмекеров: 1.10 — победа Парагвая, 9.00 — ничья, 20.0 — победа Никарагуа.

Искусственный интеллект предсказал победу Парагвая со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Парагвай — Никарагуа смотрите на LiveCup.Run.