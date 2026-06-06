Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо с теплотой вспомнил время, проведённое в российской Премьер‑лиге.

Бибрас Натхо globallookpress.com

«Я провёл великолепное время в Казани и Москве. Я сыграл много матчей за эти команды, с "Рубином" выиграл Кубок, с ЦСКА — чемпионат. Также поиграл на самом высоком уровне в Европе. У меня много прекрасных воспоминаний о периоде в России, я рад, что был там», — сказал Натхо «Чемпионату».

38‑летний израильтянин завершил карьеру 23 мая 2026 года матчем за «Партизан» в чемпионате Сербии против «Радника» (5:0).

За «Рубин» он играл с 2010 по 2013 год, а в составе ЦСКА — с 2014 по 2018‑й. С армейцами он стал чемпионом России в сезоне‑2015/2016, а с казанским клубом выиграл Кубок России и Суперкубок страны.