Защитник сборной России Данил Круговой поделился мыслями по поводу победы национальной команды над Буркина-Фасо (3:0) в товарищеской игре.

Данил Круговой globallookpress.com

«Хороший спарринг с хорошим соперником, мне понравился. Мы очень грамотно играли в первом тайме, можно сказать, что выполнили установку тренера — что он просил, то и делали. Потом произошло удаление у Буркина‑Фасо, и нам нельзя было так играть во втором тайме, как мы начали. Соперник начал подходить к нашим воротам, создавать моменты. Когда их было 11 на поле, мы играли лучше, чем когда их стало 10. Это вопрос психологии», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 9 июня против сборной Тринидада и Тобаго.