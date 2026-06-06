Хавбек сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал вызов в национальную команду Амира Ибрагимова из молодёжного состава «МЮ».
«Не знаю, будет ли он дальше вызываться. Всё на усмотрение тренерского штаба. Первый раз он вышел на поле. Если он в сборной, значит, он достоин. На тренировках он выглядит хорошо», — сказал Кисляк «СЭ».
Вчера, 5 июня, состоялся дебют 18‑летнего Ибрагимова в составе сборной России. Он появился на поле в середине второго тайма в игре с Буркина‑Фасо (3:0). Полузащитник вошёл в список трёх самых молодых дебютантов сборной России за всю историю.