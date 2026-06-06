Хавбек сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал вызов в национальную команду Амира Ибрагимова из молодёжного состава «МЮ».

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Не знаю, будет ли он дальше вызываться. Всё на усмотрение тренерского штаба. Первый раз он вышел на поле. Если он в сборной, значит, он достоин. На тренировках он выглядит хорошо», — сказал Кисляк «СЭ».

Вчера, 5 июня, состоялся дебют 18‑летнего Ибрагимова в составе сборной России. Он появился на поле в середине второго тайма в игре с Буркина‑Фасо (3:0). Полузащитник вошёл в список трёх самых молодых дебютантов сборной России за всю историю.