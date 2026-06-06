Сборная Японии переместила тренировочный лагерь в Мексике перед чемпионатом мира.

Сборная Японии по футболу globallookpress.com

Национальная команда Японии осталась недовольна состоянием инфраструктуры в мексиканском Монтеррее, где ей предстоит провести один из матчей турнира. Изначально японцы тренировались на базе клуба «Тигрес», но затем перенесли свои занятия на тренировочную площадку, принадлежащую «Монтеррею».

Официальную причину этого решения японская делегация не раскрыла, однако, по данным ESPN, недовольство игроков вызвал грязный и неровный газон.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Японии встретится с командами Нидерландов, Туниса и Швеции.