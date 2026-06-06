Гаити уступила в товарищеском матче Перу со счётом 1:2. Сборные играли между собой в Майами.
Счёт на 16‑й минуте забил экс‑игрок «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор, который принял приглашение играть за Гаити.
На 81‑й минуте Ренсо Гарсес сравнял счёт, а через три минуты полузащитник Хайро Велес принёс победу Перу.
Результат матча
ГаитиПорт-о-Пренс1:2ПеруЛима
1:0 Вильсон Изидор 16' 1:1 Renzo Garces 81' 1:2 Хайро Велес 84'
Гаити: Джонни Плесид, Карлан Аркус (Жан-Кевин Дюверн 60'), Рикардо Ад (Хосуэ Казимир 60'), Ханнес Делькруа, Жанрикне Беллегард, Danley Jean Jacques (Derrick Etienne Jr. 85'), Луисиус Дон Дидсон (Duke Lacroix 60'), Рюбен Провиданс (Даккенс Назон 60'), Вильсон Изидор (Wilguens Paugain 60'), Францди Пьерро (Dominique Simon 60'), Martin Experience (Ленни Жозеф 60')
Перу: Педро Гальесе, Эрик Норьега (Хесус Претель 68'), Маркос Лопес (Matias Zegarra 90'), Оливер Сонне, Хайро Велес (Rodrigo Vilca 90'), Андре Каррильо (Йосимар Йотун 58'), Хайро Конча (Adrian Quiroz 58'), Kenji Cabrera (Fabio Gruber 46'), Johnny Vidales (Макслорен Кастро 68'), Alfonso Barco (Adrian Ugarriza 46'), Renzo Garces
Жёлтые карточки: Wilguens Paugain 74' — Alfonso Barco 45', Андре Каррильо 54', Эрик Норьега 65', Adrian Ugarriza 79'
Напомним, что Гаити готовится сыграть на мундиале, а её соперниками в группе С будут Шотландия (14 июня), Бразилия (20 июня) и Марокко (25 июня).