Гаити уступила в товарищеском матче Перу со счётом 1:2. Сборные играли между собой в Майами.

Счёт на 16‑й минуте забил экс‑игрок «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор, который принял приглашение играть за Гаити.

На 81‑й минуте Ренсо Гарсес сравнял счёт, а через три минуты полузащитник Хайро Велес принёс победу Перу.

Результат матча

Гаити Порт-о-Пренс 1:2 Перу Лима

1:0 Вильсон Изидор 16' 1:1 Renzo Garces 81' 1:2 Хайро Велес 84'

Гаити: Джонни Плесид, Карлан Аркус ( Жан-Кевин Дюверн 60' ), Рикардо Ад ( Хосуэ Казимир 60' ), Ханнес Делькруа, Жанрикне Беллегард, Danley Jean Jacques ( Derrick Etienne Jr. 85' ), Луисиус Дон Дидсон ( Duke Lacroix 60' ), Рюбен Провиданс ( Даккенс Назон 60' ), Вильсон Изидор ( Wilguens Paugain 60' ), Францди Пьерро ( Dominique Simon 60' ), Martin Experience ( Ленни Жозеф 60' )

Перу: Педро Гальесе, Эрик Норьега ( Хесус Претель 68' ), Маркос Лопес ( Matias Zegarra 90' ), Оливер Сонне, Хайро Велес ( Rodrigo Vilca 90' ), Андре Каррильо ( Йосимар Йотун 58' ), Хайро Конча ( Adrian Quiroz 58' ), Kenji Cabrera ( Fabio Gruber 46' ), Johnny Vidales ( Макслорен Кастро 68' ), Alfonso Barco ( Adrian Ugarriza 46' ), Renzo Garces

Жёлтые карточки: Wilguens Paugain 74' — Alfonso Barco 45', Андре Каррильо 54', Эрик Норьега 65', Adrian Ugarriza 79'