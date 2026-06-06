Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал возможный уход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из команды.

Эсекьеля Барко globallookpress.com

«Разве "Спартак" зависит от одного футболиста? Выигрывает команда, а не игрок. Уйдет Барко — придет другой игрок, и они также будут бороться за чемпионство. "Спартак" не команда, зависящая только от Барко. Таких игроков еще можно найти», — цитирует Ещенко «СЭ».

Ранее 27-летний футболист заявил, что хочет играть за «Индепендьенте», в составе которого становился победителем Южноамериканского кубка в 2017 году.

За «Спартак» он провёл два последних сезона, в этом году сыграл 37 матчей, забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач.