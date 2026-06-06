Канада и Ирландия не выявили между собой победителя в товарищеской встрече — 1:1. Она проходила в Монреале.

Альфонсо Дэвис (Канада) globallookpress.com

Канадцы повели в счёте после автогола защитника Джека О’Брайена.

На 60‑й минуте Ирландия получила право на 11‑метровый, который не смог забить Трой Пэрротт, но на добивании первым оказался Чидози Огбене и сравнял счёт.

Канада сыграет в финальной части ЧМ‑2026 в группе B с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией.

В еще одном матче Парагвай разгромил Никарагуа — 4:0.

Голы забивали Каку (17-я), Мигель Альмирон (42-я), Матиас Галарса (62-я) и Александр Майдана (67-я).

Парагвайцы сыграют группе D с США, Турцией и Австралией.