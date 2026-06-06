Лидер полузащиты московского «Спартака» Эсекьель Барко заявил о желании вернуться на родину и снова играть в составе аргентинского «Индепендьенте».

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Я хочу играть за „Индепендьенте“, это самое важное, потому что я родился здесь, я прошёл здесь академию, у меня осталось здесь много прекрасных воспоминаний, мы стали чемпионами, и я хочу играть за „Индепендьенте“. Такова реальность», — сказал Барко в выпуске YouTube‑канала De la Cuna al Infierno.

27‑летний полузащитник в составе «Индепендьенте» становился победителем Южноамериканского кубка в 2017 году. За «Спартак» он провёл два последних сезона, в этом году сыграл 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.