20-летний вратарь Арон Якобишвили может сменить клуб летом.

Арон Якобишвили globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» получила два предложения об аренде 20-летнего голкипера на следующий сезон. В пятницу, 5 июня, Якобишвили дебютировал за сборную Венгрии, выйдя на замену в товарищеском матче с Финляндией, который завершился со счётом 2:1.

По словам источника, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценивает перспективы Якобишвили в команде. Вопрос об аренде вратаря будет решаться в ближайшее время. Контракт Якобишвили с каталонским клубом действует до лета 2028 года.