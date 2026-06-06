6 июня в Ереване состоится товарищеский матч сборных Армении и Казахстана. Старт встречи в 17:00 мск.

Армяне идут на серии из пяти поражений, а последняя победа у команды была 9 сентября 2025 года. Она, к слову, у хозяев единственная в 11 матчах. Последним результатом сборной Армении является поражение 1:2 от Беларуси.

Казахи обыграли Намибию и Коморские острова в товарищеском турнире ФИФА. Это были первые успехи команды после того, как она не прошла квалификацию на чемпионат мира. Стоит отметить, что на выезде сборная Казахстана выиграла только 1 из 5 последних матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.09 — победа Армении, 3.34 — ничья, 3.87 — победа Казахстана.

Прогноз ИИ: матч выиграет Казахстан со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Армения — Казахстан смотрите на LiveCup.Run.