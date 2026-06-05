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Победителем прошлого сезона чемпионата Испании стала «Барселона», набравшая 94 очка. «Реал» занял второе место с 86 очками, а «Вильярреал» — третье, заработав 72 очка.

Цена крайнего нападающего каталонского клуба составляет 200 миллионов евро, что на 20 миллионов выше стоимости его ближайшего конкурента — форварда «Реала» Килиана Мбаппе . Третье место в списке самых дорогих игроков Ла Лиги занял полузащитник «Барселоны» Педри , чья оценка составляет 150 миллионов евро.

Портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости футболистов испанской Ла Лиги. Самым дорогим игроком чемпионата Испании, по информации портала, стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль .

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