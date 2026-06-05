Портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости футболистов испанской Ла Лиги. Самым дорогим игроком чемпионата Испании, по информации портала, стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Цена крайнего нападающего каталонского клуба составляет 200 миллионов евро, что на 20 миллионов выше стоимости его ближайшего конкурента — форварда «Реала» Килиана Мбаппе. Третье место в списке самых дорогих игроков Ла Лиги занял полузащитник «Барселоны» Педри, чья оценка составляет 150 миллионов евро.
Победителем прошлого сезона чемпионата Испании стала «Барселона», набравшая 94 очка. «Реал» занял второе место с 86 очками, а «Вильярреал» — третье, заработав 72 очка.