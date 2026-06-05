Тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о возможном переходе Алексея Батраков а в «ПСЖ». Ранее парижане интересовались одним из лидеров московского «Локомотива».

Александр Тарханов globallookpress.com

«Возможно, "ПСЖ" и возьмет Батракова, но они отдадут его куда‑то в аренду в европейский клуб. С одной стороны это хорошо, с другой — плохо. Смотря в какую команду он попадет и в какой футбол они будут играть. "Локомотив" — хорошая команда, хороший коллектив, много русских ребят, он там себя проявляет.

Не думаю, что в Европе ему будут платить намного больше, чем в "Локомотиве". Если ехать, то нужно ехать, как Сафонов, который пробил себе место в основном составе "ПСЖ". Это будет сложнее. Вратарю это сделать полегче. Там все футболисты высокого уровня», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

За «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.