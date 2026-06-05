Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не принимает решения в команде единолично.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Я не принимаю ни одного решения, не посоветовавшись с Месси. Нет смысла говорить, что я всем управляю. Мы всегда обсуждаем с Месси все решения, которые принимаем. Я спрашиваю его мнение, как он себя чувствует, и мы стараемся прийти к соглашению. Лучше, чтобы он находился на поле, он способен творить и создавать моменты», — сказал Скалони в интервью Ole.

На чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сборная Аргентины выступит в группе J. Ее соперниками будут команды Алжира, Австрии и Иордании.