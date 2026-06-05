Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос, заинтересован ли клуб в услугах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова. Ранее футболистом интересовался французский «ПСЖ».

«Я не хочу комментировать никакие слухи. Скажу вам конкретно по поводу Батракова: мы не заинтересованы в этом футболисте», — цитирует Некрасова «СЭ».

В минувшем сезоне Батраков провел за московскую команду 36 встреч во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 12 ассистов. Соглашение с игроком истекает летом 2029 года.