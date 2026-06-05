Сборная Мексики уверенно провела контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, крупно обыграв команду Сербии.

Сборная Мексики globallookpress.com

Мексиканцы отправили в ворота соперника пять мячей, пропустив лишь однажды — встреча завершилась со счётом 5:1. Голами у победителей отметились Рауль Хименес, Хоан Васкес и хавбек московского «Динамо» Луис Чавес. Ещё два мяча стали следствием автоголов защитников сербской команды Стефана Букинаца и Адема Авдича.

Автором единственного гола сборной Сербии стал Петар Станич.

На ЧМ-2026 мексиканская национальная команда выступит в группе, где её соперниками станут Чехия, ЮАР и Южная Корея.