Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о распространенном мнении про разницу между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Лионель Месси globallookpress.com

«Согласен ли я с утверждением, что Роналду добился успеха благодаря труду, а Месси благодаря таланту? Нет, это говорят люди, которые не играют в футбол. Я всегда это повторяю. Это рассуждения тех, кто не в футболе.

Потому что, если ты можешь сказать, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудился — значит, ты никогда в жизни не надевал бутсы и не тренировался каждый день.

Я не могу понять, как человек, который сам каждый день надевает бутсы и тренируется, может прийти к такому выводу», — сказал Мбаппе в видео на ютуб-канале Sorare.

Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср». За всю свою профессиональную карьеру португалец забил 973 гола. Месси играет за «Интер Майами» из МЛС. Ранее аргентинец выступал за «Барселону» и ПСЖ.