«Краснодар» проявляет интерес к крайнему нападающему «Флуминенсе» Агустину Каноббио, рассматривая его как потенциальную замену для 32-летнего Виктора Са. Об этом сообщает ESPN.

Агустин Каноббио globallookpress.com

Кроме Каноббио, клуб изучает и других игроков на южноамериканском рынке. Как ранее сообщал ESPN, Са не планирует продлевать контракт с «Краснодаром», который истекает 30 июня.

В сезоне 2025/2026 Каноббио сыграл 26 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Флуминенсе» действует до декабря 2028 года.